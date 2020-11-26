İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses 3 suç birden işledi! Soruşturma başlatıldı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, önceki pazar Covid- 19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kararına uymadı. İddiaya göre Çıtak, yasağın uygulandığı saatlerde Şişli'de geziyordu.

GÖREVLİ MEMURLARA HAKARET

Günaydın'ın haberine göre; Emniyet güçleri tarafından durdurularak idari para cezası kesilen Çıtak, emniyet güçlerine karşı çıktı. 3 bin 150 lira para cezası kesen görevli memurlara hakaret ederek, görevlerini yapmayı engelleyen şarkıcı hakkında cezai işlem uygulandı. Emniyet güçlerinin şikayetçi olduğu şarkıcı hakkında, görevli memura direnme, hakaret ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık suçundan soruşturma başlatıldı. Çıtak da polis memurlarının kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.