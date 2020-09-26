İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kaç yaşında? Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak kimdir?

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak yıllardır süregelen ayrılıklarına geçtiğimiz senelerde son vermişti. Fakat baba-kızın çekişmeleri son bulmamış ve Dilan Çıtak babasının kendisinden mirasını esirgediğini iddia ederek yeni bir tartışmanın fitilini alevlendirmişti. İkilinin son günlerde bu konu hakkındaki tartışmaları sürüyor. Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak ise sessizliğini bozmuyor.

DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ IŞIL ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak, 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile yaşadığı kısa süreli ilişki sonrası Dilan'ı dünyaya getirmiştir. İbrahim Tatlıses'in bebeği kabul etmemesi üzerine Dilan'ı kendisi büyüten Işıl Çıtak, ikinci kez evlilik gerçekleştirmiştir. Işıl Çıtak'ın evlendiği kişinin ismi Dilan'ın soyadını taşıdığı Cem Çıtak'dır. Dilan baba olarak hep onu bilmiştir.

İBRAHİM TATLISES'İN KIZI DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak 2 Aralık 1989 İstanbul doğumludur. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı, sonrasında kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper’s Ferry, Wally’s Cafe, 939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış “The Julliard School”dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı.

İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti. Dilan Çıtak şu an sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı.