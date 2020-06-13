İbrahim Tatlıses'in kızı büyüdü! İşte Elif Ada'nın son hali...

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in son evliliğini yaptığı ve bu evlilikten bir kız çocukları olan Ayşegül Yıldız, önceki gün kızıyla Alaçatı’da çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Uzun süredir kameralara yansımayan 7 yaşındaki Elif Ada'nın son görüntüsü ise görenleri şaşırttı. Elif Ada babası Tatlıses'e benzetildi.