13 Haziran 2020 Cumartesi 11:37 | Son Güncelleme:
İbrahim Tatlıses'in kızı büyüdü! İşte Elif Ada'nın son hali...
İbrahim Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan 7 yaşındaki kızı Elif Ada uzun süredir kameralara yansımıyordu. Elif Ada'nın son görüntüsü ise görenleri şaşırttı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in son evliliğini yaptığı ve bu evlilikten bir kız çocukları olan Ayşegül Yıldız, önceki gün kızıyla Alaçatı’da çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI
Uzun süredir kameralara yansımayan 7 yaşındaki Elif Ada'nın son görüntüsü ise görenleri şaşırttı. Elif Ada babası Tatlıses'e benzetildi.