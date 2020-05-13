İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna: İrtibat halindeyim

Ülkede yaşanan virüs salgını nedeniyle maskesini takarak kendince önlemini alan Tuna, habercilerle ayak üstü sohbet etti. Tuna, 'Çok uzun zamandır evdeyim. Ara ara alışverişe çıkıyorum. Bu dönemde oğlum İdo ve İbrahim'le de irtibat halindeyim. İkisi de çok iyi' diyerek evinin yolunu tuttu.

İki günlük sokak yasağının ardından, Derya Tuna, market alışverişi yaptı.