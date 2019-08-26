İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, memleketi Şanlıurfa'ya gitti ve önemli açıklamalarda bulundu. Tatlıses, doğduğu mağaranın restore edilerek turizme kazandırılacağını şöyle dile getirdi:

"İnsanların, doğup büyüdüğüm mağarayı görmelerini istiyorum çünkü bilmiyorlar. Yağmur, kar yağdığında anam altımızdaki çulu kapıya asardı. Niye? Çünkü yağmur, yaş su girmesin içeriye diye. Fakir bir ailenin çocuğuydum. Mağarada doğduğum için de iftihar ediyorum. Allah daha sonra 'yürü ya kulum' dedi, çok şükür yürüdük. Her şey Allah'ın emrettiği gibi olur sonradan da bir kaza geldi, bizi buldu, olsun. Şimdi 3 teknem var. 3 villam, 2 uçağım vardı. Her şey için şükür ediyorum."

"ŞANLIURFA'YA OTEL YAPACAĞIM"

Kentin turizm potansiyelinin hızla arttığını gözlemlediğini belirten Tatlıses, "Şehir merkezine de büyük bir otel kazandırmak istiyorum. Turizmi ve insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Göbeklitepe dolayısıyla yatırım düşünüyorum. Turistler gelsin, kalsın, zaten en fazla yabancı turist geliyor" dedi. Özellikle Ege Bölgesi'nden kente uçak bulmakta zorlandığını anlatan Tatlıses, 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesi dolayısıyla da şehre olan uçak seferlerinin artırılmasını ve farklı güzergahların da eklenmesini beklediğini sözlerine ekledi.