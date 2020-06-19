İbrahim Tatlıses'in aradığı köstebek oğlu Ahmet Tatlı mı çıktı? Suskunluğunu bozdu!

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edildi.

AHMET TATLI İFADE VERDİ

Tatlıses'in, dikkat çeken paylaşımının ardından oğlu Ahmet Tatlı karakola gitti. Tatlıses'in oğlundan 'aile sırlarını dışarıya sızdırdığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu öne sürüldü. Ahmet Tatlı, ifade vermek için emniyete gitti. İbrahim Tatlıses de o sırada karakoldaydı. Kapının önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Ahmet Tatlı, görüntü vermemek için arka kapıdan çıkarak uzaklaştı.

İDDİALARA YALANLAMA

İbrahim Tatlıses, oğlunun köstebek olduğu iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tatlıses, "Dün Twitter’dan paylaştığım bir yazımın bugün çok yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu üzülerek gördüm . Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses’e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır olamazda! Ahmed’im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Oğlum da ben de her zaman birbirimizin yanında “Dağ” gibi durmuşuzdur ölene kadar durmaya da devam edicez. Saygı ve Sevgilerimle..." mesajını paylaştı.