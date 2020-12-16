  • $7,806
  • 9,5158
  • 467.778
  • 1392.45
  • Haberler
  • Magazin
  • İbrahim Tatlıses'e yöneltilen eleştirilerine eski eşi Derya Tuna'dan yanıt geldi! 'O gözyaşları gerçek'
16 Aralık 2020 Çarşamba 23:50 | Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses'e yöneltilen eleştirilerine eski eşi Derya Tuna'dan yanıt geldi! 'O gözyaşları gerçek'

İbrahim Tatlıses'e yöneltilen eleştirilerine eski eşi Derya Tuna'dan yanıt geldi! 'O gözyaşları gerçek'

Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in ‘Televizyondan timsah gözyaşları döküyor' eleştirilerine yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses’in duygularında samimi olduğunu söyleyen Derya Tuna, ‘’İbrahim Bey çok duygusaldır. Asla öyle bir durum söz konusu değil” diye konuştu. Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan Tuna, eski sağlığına kavuştuğunu da sözlerine ekledi.

<h3>Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki</h3><h3>'BU NASIL MÜTTEFİKLİK'</h3><p>Ankara- Niğde Otoyolu açıl

16 Aralık 2020 Günün Özetleri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İtalya'da çuha çiçeği simgesi bulunan ahşap aşı istasyonları kurulacak

Çıngıraklı yılanın kuyruğunun içinde bakın ne var

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.