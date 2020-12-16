16 Aralık 2020 Çarşamba 23:50 | Son Güncelleme:
İbrahim Tatlıses'e yöneltilen eleştirilerine eski eşi Derya Tuna'dan yanıt geldi! 'O gözyaşları gerçek'
Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in ‘Televizyondan timsah gözyaşları döküyor' eleştirilerine yanıt verdi.
İbrahim Tatlıses’in duygularında samimi olduğunu söyleyen Derya Tuna, ‘’İbrahim Bey çok duygusaldır. Asla öyle bir durum söz konusu değil” diye konuştu. Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan Tuna, eski sağlığına kavuştuğunu da sözlerine ekledi.