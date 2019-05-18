İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından Boxer cinsi köpeği Golo'nun öldüğünü duyurdu. Köpeğine düşkünlüğüyle bilinen Tatlıses üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı:

"Bugün bir dostumu kaybettim ama en sadık, en hisli olanını... Canım Golo'm, geçirdiğimiz 12 yıl için, dostluğun ve karşılıksız sevgin için teşekkür ederim. Hoşçakal oğlum..."

Tatlıses'in Golo'ya elleriyle su içirme görüntüyle paylaştığı fotoğrafın altına yüzlerce yorum geldi. Kızı Dilan Çiçek Tatlıses'te üzüntüsünü fotoğrafa emoji bırakarak ifade etti.