İbrahim Tatlıses 'onun ismiyle tehdit ediliyorum' dedi soluğu savcılıkta aldı

Abdullah Uçmak etiketi ile sosyal medyada tehdit edildiğini ifade eden İbrahim Tatlıses, savcılığa başvuruda bulundu. Tatlıses, verdiği dilekçede 'Abdullah Uçmak tarafından öldürülmeye çalışıldığım kamuoyunun malumu. Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum' dedi.



Günaydın'ın haberine göre İbrahim Tatlıses'in şikayet dilekçesi vermesinin ardından savcılık harekete geçti. Savcılık tarafından yürütülen soruştur kapsamında yazının içeriğinde tehdit unsuru oluşturacak bir ifadeye rastlanmadığını belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığa 3 yılla 36 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Dairesi, sanık Abdullah Uçmak'a, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek", mağdur Ahmet Taşçı'ya yönelik "nitelikli tehdit", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı.