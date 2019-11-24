'Öğretmenim olmadı ama okulum oldu'

Yaşamını İzmir’de sürdüren sanatçı İbrahim Tatlıses, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Tatlıses, doğduğu şehir Şanlıurfa’da kendi adını taşıyan okulun fotoğrafını öğrencilerle birlikte paylaştı. Tatlıses, “Benim hiç öğretmenim olmadı ama nice öğretmenler, nice öğrencileri yetiştirdi bu okulda çok şükür. Öğretecek kimsem olmadı, belki de o yüzden öğrenmeye çok hevesim oldu. Öğretmenlerimizin kıymetini bilelim. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi. Tatlıses’in bu paylamışına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.