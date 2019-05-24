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  3. İbrahim Tatlıses o iddialara yanıt verdi: Ne İstanbul beni, ne ben İstanbul'u kaybederim

İbrahim Tatlıses o iddialara yanıt verdi: Ne İstanbul beni, ne ben İstanbul'u kaybederim

İbrahim Tatlıses o iddialara yanıt verdi: Ne İstanbul beni, ne ben İstanbul'u kaybederim

İbrahim Tatlıses'in İstanbul seçimleri ile ilgili 'Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa İstanbul beni kaybeder' gibi sözler sarfettiği ortaya atışmıştı. Bu iddialara ünlü sanatçı sosyal medyadan yanıt verdi. İmparator açıklamasında, "Siyasi görüşüm bellidir ama hiç bir zaman 'İstanbul beni kaybeder' diye bir açıklamam olmadı! Ne İstanbul beni kaybeder, ne ben İstanbul'u kaybederim" dedi.

İbrahim Tatlıses'in İstanbul seçimleriyle ilgili olarak 'Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa İstanbul beni kaybeder' şeklinde bir açıklamada bulunduğu iddia edilmişti. Ünlü sanatçı hakkında çıkan 'İstanbul' iddialarına Cuma mesajıyla yanıt verdi. 

Ortaya atılan bu iddialar hakkında uzunca bir süre sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses, özellikle bu konuda sosyal medyada çok sayıda paylaşımın yapılmasının ardından bir açıklama yapma gereği hissetti.

"NE İSTANBUL BENİ KAYBEDER, NE BEN İSTANBUL'U KAYBEDERİM"

Hemen her cuma sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ‘Hayırlı Cumalar’ dileyen Tatlıses bu defa gündemdeki bu sözler hakkında da net ifadeler kullandı.

İşte İbrahim Tatlıses’in yaptığı o açıklama: “Siyasi görüşüm bellidir ama hiç bir zaman “İSTANBUL BENİ KAYBEDER” diye bir açıklamam olmadı! Ne İstanbul beni kaybeder, ne ben İstanbul'u kaybederim. Allah bu mübarek günde iftiracı, fitneci, fırsatçı, birliğimize ve dirliğimize göz koyan insanlardan bizi korusun HAYIRLI CUMALAR…”

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