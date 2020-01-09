İbrahim Tatlıses müjdeyi patlattı: 'İbo Show' geri dönüyor!
İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı'nın yeni açtığı saç ekim merkezinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
Mekanla ilgili konuşan Tatlıses, "Bu iş kellere yarayacak. Ahmet saç ekecek, Dilan tırnak kesecek, İdo giydirecek, ben de yedireceğim. Daha ne olsun" dedi.
'İBO SHOW' MÜJDESİ
Açılışta 68’inci yaşını da pastayla kutlayan İbrahim Tatlıses, "İbo Show ne zaman başlayacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Artık maymun gözünü açtı, gözlerimi yaptırdım. Yakında inşallah program hazırlayacağız, şarkı da söyleyeceğim." (MedyaRadar)