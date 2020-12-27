İbrahim Tatlıses ile Ebru Yaşar'ın 15 yıllık küslüğü bitti

Geçtiğimiz günlerde ‘İbo Show’a katılan Ebru Yaşar, “Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron - sanatçı arkadaşlığı yaşadık. Ama yıllar sonra o küskünlüğe son verdik. Zaten birbirimizi görünce ağladık. Çok seviyorum kendisini, iyi ki barıştım. 2021’de küskünlükler bitsin" dedi.

