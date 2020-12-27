27 Aralık 2020 Pazar 07:00 | Son Güncelleme:
İbrahim Tatlıses ile Ebru Yaşar'ın 15 yıllık küslüğü bitti
- RECEP ASLAN
Yılbaşında ekranda olacak olan Ebru Yaşar, 15 yıllık küslüğün ardından İbrahim Tatlıses ile barıştıklarını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde ‘İbo Show’a katılan Ebru Yaşar, “Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron - sanatçı arkadaşlığı yaşadık. Ama yıllar sonra o küskünlüğe son verdik. Zaten birbirimizi görünce ağladık. Çok seviyorum kendisini, iyi ki barıştım. 2021’de küskünlükler bitsin" dedi.