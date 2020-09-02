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  3. İbrahim Tatlıses 'İbo Show' ile yıllar sonra geri dönüyor!
02 Eylül 2020 Çarşamba 11:41 | Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses 'İbo Show' ile yıllar sonra geri dönüyor!

İbrahim Tatlıses 'İbo Show' ile yıllar sonra geri dönüyor!

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzak kalan şarkıcı İbrahim Tatlıses, "İbo Show" programıyla ekranlara yeniden dönmeye hazırlanıyor. Program için imzayı atan Tatlıses, uzun süredir yaşadığı İzmir'den İstanbul'a gelecek ve yakın zamanda yeniden hayranlarıyla buluşacak.

Uzun süre ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, kısa süre sonra hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Global Medya ve Poll Production'un üstlendiği yapımda Tatlıses, birbirinden ünlü konuklarıyla hem sohbet edecek, hem de söylenen şarkılara eşlik edecek. Türk televizyon ekranlarının klasiklerinden "İbo Show" yakında seyirciyle buluşacak.

Müjdeli haberi Global Medya ve Poll Production'un Koordinatörü Sevil Tuğul verdi. Böylece ünlü sanatçıya özlem kısa süre sonra noktalanacak. Tatlıses, birbirinden ünlü konuklarıyla hem sohbet edecek hem de söyledikleri şarkılara eşlik edecek.

DÖNÜŞ SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Bir süre önce bir açılışta kameralar karşısına geçen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de buna inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullanmıştı.

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