İbrahim Tatlıses duyurdu: İbo Show programı iptal edilmiştir!

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacağı program 31 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecekti.

BELİRSİZ BİR TARİHE ERTELENDİ

İbo Show'un ilk bölümü, Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle şimdilik belirsiz bir tarihe ertelendi. Sosyal medya hesabından haberleri doğrulayan İbrahim Tatlıses de şu sözleri paylaştı;