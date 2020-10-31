31 Ekim 2020 Cumartesi 14:13 | Son Güncelleme:
İbrahim Tatlıses duyurdu: İbo Show programı iptal edilmiştir!
İbrahim Tatlıses 9 yıl aradan sonra 'İbo Show' programı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyordu. Ancak İzmir'de yaşanan depremin ardından Star TV yönetimi İbo Show'u ileri bir tarihe erteledi.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacağı program 31 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecekti.
BELİRSİZ BİR TARİHE ERTELENDİ
İbo Show'un ilk bölümü, Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle şimdilik belirsiz bir tarihe ertelendi. Sosyal medya hesabından haberleri doğrulayan İbrahim Tatlıses de şu sözleri paylaştı;