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28 Aralık 2020 Pazartesi 00:09 | Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses: Cahilliklerim oldu ama bunu yapmadım

İbrahim Tatlıses: Cahilliklerim oldu ama bunu yapmadım

İbrahim Tatlıses "Erkekliğimden nefret ediyorum" kadına şiddete tepki gösterdi.

Ekranlara 9 yıl aradan sonra ‘İbo Şov’la geri dönen İbrahim Tatlıses, önceki akşam yayında artan kadın cinayetlerine dikkat çekti. 

Kadına şiddete dur’ diyen sanatçı, “Haberlerde devamlı kadın cinayetleri görüyoruz. Sana hizmet ederken iyi, sırf gidince mi kötü oluyor. Öldürmek mi? lazım. Zamanında benim de cahilliklerim oldu ama böyle bir cahillik yapmadım. Son nefesime kadar bunu savunurum. Seyrettikçe erkekliğimden nefret ediyorum” dedi. 

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