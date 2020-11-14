İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra ‘Haydi Söyle' ile döndü

Sesinden bir şey kaybetmediği görülen İmparator’un enerjisi de yerindeydi. İbo Show, ilk bölümünde Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer’i ağırladı. Son kez 14 Mart 2011’de İbo Show ile ekranlarda olan Tatlıses o gece yayın çıkışında başından vurulmuştu. Uzun süren tedavinin ardından ayağa kalkan Tatlıses’in ekranlara ne zaman döneceği, dönüp dönmeyeceği hep merak konusu olmuştu.

