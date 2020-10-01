İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra bomba gibi dönüyor! İbo Show'un ilk konukları belli oldu

İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor. İbo Show'un ilk konukları belli oldu. Geçirdiği kaza nedeniyle yıllardır ekranda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show programı ile hayranlarıyla yeniden buluşacak. İbo Show'un provaları başlarken, İmparator'un konuk edeceği ilk isimler de belli oldu.

İbrahim Tatlıses, Tarkan ve Sezen Aksu'nun da olduğu dev isimleri konuk almak için hazırlannıyor. Tatlıses, bir değişiklik olmazsa açılışı Sibel Can ve Şafak Sezer'le yapacak.

Tatlıses, geçtiğimiz günlerde fragman çekimleri için kamera karşısına geçti. İmparator ilk fragmanda "Çok özledim be" sözleriyle dikkat çekti.



