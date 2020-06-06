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  3. İbrahim-Mihre Çelikkol çifti boşanıyor mu? İddialara fotoğraflı yanıt!
06 Haziran 2020 Cumartesi 10:43 | Son Güncelleme:

İbrahim-Mihre Çelikkol çifti boşanıyor mu? İddialara fotoğraflı yanıt!

İbrahim-Mihre Çelikkol çifti boşanıyor mu" İddialara fotoğraflı yanıt!

Geçtiğimiz haftalarda anne-baba olan oyuncu İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu Çelikkol'un ayrılacağı iddia edilmişti. Sosyal medyada eşiyle fotoğraflarını kaldırmasıyla kafaları karıştıran Mihre Çelikkol, son hamlesiyle iddialara son noktayı koydu.

Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol çifti hakkında çıkan ayrılık dedikoduları asılsız çıktı. Geçtiğimiz günlerde eşiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silerek akılları karıştıran Mihre Çelikkol, yine Instagram hesabı üzerinden çıkan dedikoduları yalanladı.

Çift önceki gün arkadaşlarının doğum günü partisine katılmıştı. Eşinin çektiği fotoğrafını Instagram’dan, “Kıymetlimin gözünden” notuyla paylaşarak eşi İbrahim Çelikkol’u da fotoğrafına etiketledi. Mihre Çelikkol’un bu hareketi evlilik iddialarını yalanladığı şeklinde yorumlandı.

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