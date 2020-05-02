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  3. İbrahim Kutluay'ın stok yaptığı yiyecek şaşırttı

İbrahim Kutluay'ın stok yaptığı yiyecek şaşırttı

İbrahim Kutluay'ın stok yaptığı yiyecek şaşırttı

İbrahim Kutluay, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilince evine peynir stoku yaptı.

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay önceki gün üç günlük sokağa çıkma yasağından hemen önce alışveriş yaptı. Hürriyet'in haberine göre Kutluay, Arnavutköy’deki bir butik peynircide görüntülendi. Eski basketbolcunun yaklaşık 2 poşet dolusu peynir alarak stok yapması dikkatlerden kaçmadı. Sorulan soruları cevapsız bırakan Kutluay, objektifleri fark edince yarım taktığı maskesini hemen düzeltti. Yalnız yaşayan eski basketbolcu, daha önce karantina günlerinde en çok çocukları İrem ve Ömer’i özlediğini söylemişti.


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