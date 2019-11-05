İbrahim Kutluay'ın eski sevgilisi Edvina Sponza'nın acı günü!

İzmir'de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Sponza Ailesi'nin üyesi Enzo Sponza 72 yaşında yaşama veda etti. Önceki gün vefat eden kentin tanınmış levanten iş insanı Enzo Sponza ailenin en büyüğüydü. Enzo Sponza, bugün saat 11.00'de Alsancak Katolik Kilisesi'nde yapılacak ayinin ardından İzmir Paşaköprü Katolik Mezarlığı'na defnedilecek. Eğitim için yurt dışına gönderilen ve İzmir'e dönüşünde kuyumculukta isim yapan İtalyan asıllı Enzo Sponza, Ayşegül Sponza'nın eşi ve Edwina Sponza ile Gabriele Sponza'nın da babasıydı.

BABA MESLEĞİNİ SEÇMEDİ

Sponza Ailesi 100 yılı aşkın süredir Türkiye'nin ve dünya jet sosyetesinin en büyük mücevhercilerinden biri olarak kabul ediliyor. Dört kuşaktır kuyumculuk yapan İzmirli ailede erkek çocukların baba mesleğini devam ettirmesi bir gelenek.. Ancak son kuşak Gabriele Sponza bu kuralı bozdu ve babasının hazır tahtını bırakarak aşçılığı seçti. Gabriele Sponza ailesinin karşı çıkmasına rağmen işe bulaşıkçılıktan başladı, kimi zaman kafasında tabak bile kırıldı ama vazgeçmedi. Hayatını kaybeden Enzo Sponza'nın diğer çocuğu Edwina Sponza, 1974'te İzmir'de dünyaya geldi. İlkokulu İtalyan Okulu'nda, ortaokul ve liseyi ise İzmir Özel Türk Lisesi'nde okudu. 1991 yılında üniversite öğrenimi için İstanbul'a taşındı ve buradan hiç ayrılmadı. Üç çocuk annesi olan Edwina Sponza sosyete ve iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim.. 2010 yılında başladığı yogayla bağını koparmayıp 2015'te eğitmen oldu. (Yeni Asır)