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  3. İbrahim Kutluay'dan evlilik açıklaması
03 Eylül 2020 Perşembe 09:41 | Son Güncelleme:

İbrahim Kutluay'dan evlilik açıklaması

İbrahim Kutluay'dan evlilik açıklaması

Edvina Sponza'yla bir dargın bir barışık aşk yaşayan eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün sevgilisiyle birlikte Bebek'teydi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Kutluay, evlilik soruları üzerine açıklamada bulundu.

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün sosyetik sevgilisi Edvina Sponza ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir şarküteriden mutfak alışverişi yapan çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ŞU AN İÇİN DÜŞÜNMÜYORUZ"

Habertürk'ün haberine göre 45 yaşındaki Kutluay, gazetecilerin evlilik ile ilgili soruları karşısında, "Şu an için düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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