İbrahim Kutluay'dan evlilik açıklaması

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün sosyetik sevgilisi Edvina Sponza ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir şarküteriden mutfak alışverişi yapan çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ŞU AN İÇİN DÜŞÜNMÜYORUZ"

Habertürk'ün haberine göre 45 yaşındaki Kutluay, gazetecilerin evlilik ile ilgili soruları karşısında, "Şu an için düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.