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  • İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza'nın 8 yıllık ilişkisinde mutsuz son
30 Ekim 2020 Cuma 12:12 | Son Güncelleme:

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza'nın 8 yıllık ilişkisinde mutsuz son

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza'nın 8 yıllık ilişkisinde mutsuz son

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın yine ayrıldığı iddia edildi. Aşkları uğruna evliliklerini sonlandıran çiftin, ilişkiyi dostça bitirme kararı aldığı öne sürüldü.

Aşkları uğruna eşlerinden ayrılan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor. Bugüne kadar birçok badire atlatan çift, geçtiğimiz yıl şiddet iddialarıyla da gündeme gelmişti. Sponza, mahkemeye başvurarak sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak kısa süre sonra yine barışmışlardı.

BİR KEZ DAHA AYRILDILAR

Karantina sürecini birlikte geçiren çift, yazın yine kıskançlık kavgasıyla gündeme gelmiş, sonrasında da mutluluk pozları vermişti. Hürriyet'in haberine göre çift, 8 yıllık ilişkilerine geçtiğimiz günlerde bir kez daha nokta koymuş. Sık sık kavga ettikleri için ilişkiyi dostça bitirme kararı alan ikili, bu kez kesin konuşuyormuş.

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