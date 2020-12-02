İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza barış sonrası ilk kez el ele

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve el ele alışverişin keyfini çıkaran çift, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

ZOR GÜNLER GERİDE KALDI

Çiftin zor günleri geride bıraktığı ve mutlu olduğu anlaşılırken, alışveriş turu boyunca Kutluay sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.

YEMEKLERİNİ ALIP EVLERİNE GİTTİLER

Uzun süre mağazaları teker teker gezerek eksiklerini gideren çift paket servis yemeklerini de alarak evlerinin yolunu tuttular.