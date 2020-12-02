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  • İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza barış sonrası ilk kez el ele
02 Aralık 2020 Çarşamba 17:03 | Son Güncelleme:

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza barış sonrası ilk kez el ele

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza barış sonrası ilk kez el ele

Uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşayan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, yeniden barıştıktan sonra önceki gün İstinyePark'da görüntülendi. İkili, barıştıktan sonra ilk kez el ele görüntülendiler.

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve el ele alışverişin keyfini çıkaran çift, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

ZOR GÜNLER GERİDE KALDI

Çiftin zor günleri geride bıraktığı ve mutlu olduğu anlaşılırken, alışveriş turu boyunca Kutluay sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.

YEMEKLERİNİ ALIP EVLERİNE GİTTİLER

Uzun süre mağazaları teker teker gezerek eksiklerini gideren çift paket servis yemeklerini de alarak evlerinin yolunu tuttular.

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