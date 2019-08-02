İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı? Birbirlerini sildiler

Eski eşi Demet Şener'le olaylı bir şekilde boşanan İbrahim Kutluay, yıllardır sevgilisi Edvina Sponza ile yasak aşk yaşıyordu. Kutluay’ın, yaşanan bu uzun süreli ilişkiyi bitirme kararı aldığı ve sonunda başardığı ortaya çıktı. İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından “Freedom finally (Sonunda özgürlük”)paylaşımı yaptı. Daha sonra vakit kaybetmeden Edvina Sponza’yı da takip listesinden çıkardı.