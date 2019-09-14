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  3. İbrahim Kutluay, kadın arkadaşıyla görüntülenince panikledi

İbrahim Kutluay, kadın arkadaşıyla görüntülenince panikledi

İbrahim Kutluay, kadın arkadaşıyla görüntülenince panikledi

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te bir kadınla objektiflere yansıdı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Kutluay, durumla ilgili açıklamada bulundu.

Bebek'te bir kadın arkadaşıyla görüntülenen İbrahim Kutluay, durumu fark edince muhabirlerin yanına geldi ve, "Fotoğraflarımın çekildiği kişilerle sanki ilişki yaşıyormuşum gibi lanse edilmek beni rahatsız ediyor. Erkek arkadaşlarım gibi kadın arkadaşlarımın da olması gayet doğal. Zaten kaçacak bir durum olsa onunla Bebek’in ortasında buluşmam" dedi.

Kutluay, sözlerini tamamladıktan sonra sevgilisi Edvina Sponza ile ilgili soruları duymazdan gelerek arkadaşının yanına döndü.

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