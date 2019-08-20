İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'ya şiddet mi uyguladı?

Demet Şener'den olaylı bir şekilde boşanan İbrahim Kutluay, uzun yıllardır Edvina Sponza ile aşk yaşıyordu. Son olarak çiftle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kutluay'ın, uğruna Demet Şener ile evliliğini bitirdiği ve uzun yıllardır aşk yaşadığı Edvina Sponza'ya şiddet uyguladığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın haberine göre Sponza, sevgilisi İbrahim Kutluay’dan şiddet gördüğünü iddia ederek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Edvina Sponza'nın, Kutluay hakkında 3 aylık koruma kararı aldırdığı da öne sürüldü.