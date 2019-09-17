Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7017
  • 6,3058
  • 275.596
  • 101447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. İbrahim Kutluay, Demet Şener'in boşalttığı o eve geri döndü

İbrahim Kutluay, Demet Şener'in boşalttığı o eve geri döndü

İbrahim Kutluay, Demet Şener'in boşalttığı o eve geri döndü

Cenk Küpeli ile geçen aylarda nikah masasına oturan Demet Şener, evlendikten sonra yaşadığı evi boşaltmıştı. O eve Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay yıllar sonra geri taşındı.

Cenk Küpeli ile Demet Şener, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Demet Şener nikâha günler kala, eski eşi İbrahim Kutluay'a ait olan ve 10 yıl daha oturma hakkının bulunduğu pek çok dergiye kapak ve haber olan olan lüks evini boşaltmıştı. Demet Şener evden taşınırken tek bir eşya almamıştı.

İBRAHİM KUTLUAY GERİ TAŞINDI

Kanal D'de ekrana gelen "2. Sayfa" programının haberine göre İbrahim Kutluay o eve geri taşındı. Yakın dostlarına "Hiç bir şeye dokunmadım. Bu evde iyi kötü pek çok hatıra var. Çocukların da düzeni bozulmadı" diyen İbrahim Kutluay hafta sonları çocuklarıyla lüks evinde vakit geçiriyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ahmet Kural Çağla'ya bakıyor
Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç yasak aşk mı yaşıyor?
Ünlü çiftten hayranlarını heyecanlandıran açıklama
Sen Anlat Karadeniz'den ayrılmıştı... Yeni adresi belli oldu
Miray ve Aras arasındaki gerçek şoke etti!
<p>17 yaşındayken arkadaşını kaybeden ABD’li Tom Turcich, bu olaydan çok etkilendi ve dünyayı yürüye

4 Yıldır Dünyayı Yürüyerek Dolaşıyor! Şimdi İstanbul´da

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incir ikramı

EYT’lilere Finlandiya modeli