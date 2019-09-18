İbrahim Kutluay, Demet Şener'in boşalttığı eve geri döndüğü iddialarına ilk kez yanıt verdi!
Demet Şener, Cenk Küpeli ile evlendikten sonra yaşadığı evden taşınmıştı. Bu gelişmenin ardından İbrahim Kutluay'ın da o eve geri taşındığı iddia edilmişti. İbrahim Kutluay hakkında çıkan iddialar hakkında ilk kez Akşam.com.tr'den Yasemin Döngel'e konuştu.
Cenk Küpeli ile geçen aylarda sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Demet Şener, evlendikten sonra eski eşi İbrahim Kutluay'la yaşadığı ve henüz 10 yıl daha oturma hakkının bulunduğu evden ayrılmıştı. Dün ise o eve İbrahim Kutluay'ın geri taşındığı iddia edilmişti. Hatta Kutluay'ın yakın dostlarına "Hiç bir şeye dokunmadım. Bu evde iyi kötü pek çok hatıra var. Çocukların da düzeni bozulmadı" dediği ve hafta sonları çocuklarıyla lüks evinde vakit geçirdiği öne sürülmüştü.
İDDİALARA İLK KEZ YANIT VERDİ
Haberlerle ilgili olarak ilk kez Akşam.com.tr'ye konuşan İbrahim Kutluay, iddiaları yalanladı. Kutluay, konuya şöyle açıklık getirdi: "Pazar günü çocuklarım istedi oraya gitmek. Zaten ev boştu. Onlar keyif yapsın diye gittik. Havuza girmek evde olmak istediler. Taşınma söz konusu değil."