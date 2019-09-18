Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6695
  • 6,2697
  • 274.154
  • 101555
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. İbrahim Kutluay, Demet Şener'in boşalttığı eve geri döndüğü iddialarına ilk kez yanıt verdi!

İbrahim Kutluay, Demet Şener'in boşalttığı eve geri döndüğü iddialarına ilk kez yanıt verdi!

İbrahim Kutluay, Demet Şener'in boşalttığı eve geri döndüğü iddialarına ilk kez yanıt verdi!

Demet Şener, Cenk Küpeli ile evlendikten sonra yaşadığı evden taşınmıştı. Bu gelişmenin ardından İbrahim Kutluay'ın da o eve geri taşındığı iddia edilmişti. İbrahim Kutluay hakkında çıkan iddialar hakkında ilk kez Akşam.com.tr'den Yasemin Döngel'e konuştu.

Cenk Küpeli ile geçen aylarda sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Demet Şener, evlendikten sonra eski eşi İbrahim Kutluay'la yaşadığı ve henüz 10 yıl daha oturma hakkının bulunduğu evden ayrılmıştı. Dün ise o eve İbrahim Kutluay'ın geri taşındığı iddia edilmişti. Hatta Kutluay'ın yakın dostlarına "Hiç bir şeye dokunmadım. Bu evde iyi kötü pek çok hatıra var. Çocukların da düzeni bozulmadı" dediği ve hafta sonları çocuklarıyla lüks evinde vakit geçirdiği öne sürülmüştü.

İDDİALARA İLK KEZ YANIT VERDİ

Haberlerle ilgili olarak ilk kez Akşam.com.tr'ye konuşan İbrahim Kutluay, iddiaları yalanladı. Kutluay, konuya şöyle açıklık getirdi: "Pazar günü çocuklarım istedi oraya gitmek. Zaten ev boştu. Onlar keyif yapsın diye gittik. Havuza girmek evde olmak istediler. Taşınma söz konusu değil."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ümit Erdim'i sinirlendiren kilo yorumu
'Sinemde kapanmayan bir yaradır'
Seda Akgül'den Arda Turan'a zehir zemberek sözler
Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti... Üzücü haber
Eski imajına geri döndü
<p>Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üzerindeki rutin devriyeye çıkan süpersonik bombardıman uç

F-18´ler ve F-16´lar, Tu-160´ı Çembere Aldı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şans eseri bulunan şaşırtıcı şeyler

EYT’lilere Finlandiya modeli