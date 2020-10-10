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  • İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan duygusal paylaşım... 'Ruhum hep seni arıyor'
10 Ekim 2020 Cumartesi 22:50 | Son Güncelleme:

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan duygusal paylaşım... 'Ruhum hep seni arıyor'

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan duygusal paylaşım... 'Ruhum hep seni arıyor'

2017 yılında vefat eden usta yorumcu İbrahim Erkal'ın acısı eşi Filiz Erkal'da dinmiyor.

Filiz Erkal, eşinin doğum günü için duygusal bir yazı yazdı. Filiz Erkal, sosyal medyadan şu yazıyı yayımladı: ‘’Seveni hasretle yaşamak yorar, özleyen ruhum hep seni arar. Gelişinle sevindirdiğin dünyada, gidişinle ağlamakta var. Ama her şeyin sonu olan zamanda, özlediğin kavuştuğun gün de elbet doğar. Mekanın cennet olsun özlemim.’

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