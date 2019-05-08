İbrahim Demet'e 1 ay yaklaşamayacak

Neslihan KESKİN

Demet Şener, İbrahim Kutluay’ın iki çocuğuna ödemesi gereken 32 bin 500 TL iştirak nafakasını ödemediği için Kutluay’a icra takibi başlattı. Şener, ihtiyati haciz kararının ardından bu defa İbrahim Kutluay’ın kendisini tehdit ve hakaret ettiğini iddia ederek korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne dilekçe veren Şener şu ifadelerle bulundu: İbrahim Kutluay boşanma kararının ardından üzerine düşen görevlerini yerine getirmemiştir. Ben de hukuki yola başvurdum. İbrahim Kutluay da bunun üzerine beni arayarak, hakaret ve tehdit etti. Kutluay, bununla yetinmeyip evime gelmiş rahatsız etmiştir. Kutluay, sözlü ve psikolojik şiddet eylemlerini giderek artmaktadır. Kendim ve çocuklarım için endişe duymaktayım."

RAHATSIZ EDEMEYECEK

Mahkeme, Kutluay’ın 1 ay Şener’e yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.