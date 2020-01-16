İbrahim Çelikkol da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz

Ali bebeğin 40'ı çıktı. Baba İbrahim Çelikkol da ilk aile fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

MODAYA UYDULAR!

1 Kasım'da objektif karşısına geçen İbrahim Çelikkol ve eşi, aynı pozu bu kez oğulları ile birlikte verdi. Pek çok anne-baba tarafından doğum öncesi ve doğum sonrası şeklinde verilen pozu sergileyen çift için 'Onlar da modaya uymuş' yorumları yapıldı.