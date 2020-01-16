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  3. İbrahim Çelikkol da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz

İbrahim Çelikkol da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz

İbrahim Çelikkol da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol, oğulları Ali'yi 6 Aralık'ta kucaklarına almışlardı.

Ali bebeğin 40'ı çıktı. Baba İbrahim Çelikkol da ilk aile fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

MODAYA UYDULAR!

1 Kasım'da objektif karşısına geçen İbrahim Çelikkol ve eşi, aynı pozu bu kez oğulları ile birlikte verdi. Pek çok anne-baba tarafından doğum öncesi ve doğum sonrası şeklinde verilen pozu sergileyen çift için 'Onlar da modaya uymuş' yorumları yapıldı.


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Onlar da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz
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