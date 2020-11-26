İbrahim Büyükak'ın koronavirüse yakalanan eşi Nurdan Büyükak hamile mi?

Eser Yenenler'in ardından 3 Adam grubundan İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ünlü komedyenin tedavisi evinde devam ediyor. İbrahim Büyükak test sonucu pozitif çıkınca son görüştüğü arkadaşlarını arayıp bilgi verdi.

İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak da koronavirüse yakalandı. Çiftin evde karantinada olduğu belirtilirken, temaslı oldukları tüm arkadaşlarını aradıkları belirtildi.

Öte yandan Nurdan Büyükak'ın kısa süre önce hamile kaldığı, bu nedenle tedavisine hızla başlandığı belirtildi.