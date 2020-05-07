İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen'den karantinada kutlama: Bu yıl dönümümüzü asla unutmayacağız!

Oyuncu İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 7 Mayıs 2018'de dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri süren çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendilerini evde önlem amaçlı karantinaya alan Büyükak, Nurdan Beşen ile bahçede çekilen pozlarını yayınladı.

"SENİ HER HALİNLE ÇOK SEVİYORUM"

Salgından korunmak adına maske ve yüz koruyucu siperlik takarak çekildikleri fotoğrafı paylaşan İbrahim Büyükak, gönderisine "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem. Seni her halinle çok seviyorum" notunu düştü. Nurdan Beşen ise evde kutlama yaptıkları anları yayınladı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Beşen, paylaşımlarına, "Bu yıl dönümümüzü asla unutmayacağız. Seni çok seviyorum" notunu düştü.