İbrahim Büyükak sitem etti: Ne Oğuzhan'ı kardeşim, Oğuzhan nereden çıktı?

Alışveriş merkezinde bulunan bir mekandan pasta alan İbrahim Büyükak, aracını beklediği esnada karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Muhabirlerin pastayı görmesi üzerine doğum günü hazırlığı olduğunu söyleyen oyuncu, doğum gününün kime ait olduğunu söylemedi.

Aracının gelmesiyle birlikte muhabirlere "kolay gelsin" dileklerini ileten Büyükak, bu sırada yanına gelen bir hayranının sözleriyle şaşkınlık yaşadı.

'NE OĞUZHAN'I KARDEŞİM?'

Ünlü isim, hayranının, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç ile isimlerini karıştırarak, "Oğuzhan abi bir fotoğraf çekinebilir miyiz?" demesi üzerine gülümsedi.

Büyükak "Ne Oğuzhan'ı kardeşim, Oğuzhan nereden çıktı?" dese de hayranını kırmayarak sosyal mesafeli hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.