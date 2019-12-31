İbrahim Büyükak nereli? İbrahim Büyükak kaç yaşında, kimdir?

O Ses Türkiye konuğu İbrahim Büyükak izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. 31 Aralık Salı akşamı yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan Büyükak eğlenceli dakikalar yaşttı. Programı izleyenler de İbrahim Büyükak kaç yaşında, kimdir? sorusunu aratmaya başladı. Peki, İbrahim Büyükak nereli? İşte sevilen oyuncunun hayatı…

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Büyükak Bursa'da Olay Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Gırgır, Leman ve Lemanyak Dergileri'nde çeşitli yazıları yayımlandı.

İbrahim Büyükak, Yılmaz Erdoğan tarafından kurulan BKM Mutfak ekibinde çalıştı. 2013'te 3+1 programıyla mayıs ayında Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Proğramı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren "3 Adam" adıyla devam etmektedir.

Filmleri :

2008 - Çok Güzel Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat

2011 - Çok Filim Hareket Bunlar

2013 - 3 Adam

2015 - Bana Baba Dedi Bana Baba Dedi (Bora) (TV Dizisi)