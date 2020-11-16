İbrahim Büyükak Exxen için dizi yazıyor

Yıllardır sinemada görmeye alıştığımız oyuncu, Ocak ayında yayın hayatına başlaması beklenen Exxen isimli, Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu için dizi hazırlıkları yapıyor. Hayatında bir ilke yine Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu bir şirkette atacak olan Büyükak, oldukça da iddialı…

TV100’de yayınlanan röportajında ünlü oyuncu dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Birçok ünlü ismin de projede yer alacağının altını çizen İbrahim Büyükak, “Senaryo yazıyorum. Dijital dizi yapacağım demiştim. Kendi hayatımdan yola çıkarak bir şey yapıyorum” dedi.

Aralık ayında setin başlayacağını belirten İbrahim Büyükak, tüm günlerini senaryoyu yazmakla geçirdiğini de söyledi. Oyuncu kadrosunun belli olmadığını, kendisinin de başrolde yer alacağını ifade eden İbrahim Büyükak, hem daimi hem de konuk olarak birçok ünlü isme yer vereceklerini anlattı.

Aklında olan oyuncuları açıklamak istemeyen Büyükak, heyecanlı olduğunu ve ilk kez böyle bir şey yaptığını hatırlattı. Hayatına dokunan yerler olduğunu ancak birebir kendisini anlatmayacağını anlatan İbrahim Büyükak, “Gençliğimi nasıl yaşayamadığımı anlatacağım” dedi.

Ailesi ile yaşadığı dönemde nasıl bu şekilde kalabildiğini ve sonrasında hayata atılıp da nasıl kabuğunu kırdığını dizide anlatacağını ifade eden İbrahim Büyükak, tek kişilik bir gösteri hazırlığı da yapmıştı ama pandemi nedeniyle ertelemek durumunda kaldı.