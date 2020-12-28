İbrahim Büyükak baba oluyor! Emzikli fotoğrafla duyurdu

Oyunculuğunun yanı sıra senarist kimliğiyle de bilinen Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla birlikte yıldızı parlayan İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen cephesinden herkesi sevindiren bir haber geldi. Evliliklerini magazin basınından uzak yaşayan İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen’in hamile olduğu iddia edilmişti. İbrahim Büyükak, haberleri doğrulayan bir paylaşıma imzasını attı.



Baba olacağını paylaştığı emzikli fotoğraf ile duyuran İbrahim Büyükak 'Bebek beklediğimizi çok mu belli ediyoruz. Çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz' notunu düştü.