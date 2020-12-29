29 Aralık 2020 Salı 12:00 | Son Güncelleme:
İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet'i gören ‘Bu ne hal?' dedi
Geçtiğimiz hafta İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği Star TV'de ekrana getirilen İbo Show'a konuk olan ünlü şarkıcı Linet, imaj değiştirdi. Verdiği kilolar ile dikkatleri üzerine çekerken saçlarını kısacık kestiren Linet, son halini sosyal medya hesabından takipçiler ile paylaştı.
Fazla kilolarından kurtularak giyim kuşamına kadar değişikliğe giden ünlü şarkıcı Linet, uzun bir süre sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in efsane programı İbo Show'a konuk oldu. Yüzündeki değişim ile dikkatleri üzerine çeken Linet, imaj değişikliğine gitti.
Linet, saçlarını kısacık kestirdi ve son halini sosyal medya hesabından yayınladı. Ünü şarkıcı son hali ile sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Linet'in son halini beğenmezken bazı sosyal medya kullanıcıları ise beğendiklerini ifade etti.
İşte Linet'in yeni imajı: