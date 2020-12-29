İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet'i gören ‘Bu ne hal?' dedi

Fazla kilolarından kurtularak giyim kuşamına kadar değişikliğe giden ünlü şarkıcı Linet, uzun bir süre sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in efsane programı İbo Show'a konuk oldu. Yüzündeki değişim ile dikkatleri üzerine çeken Linet, imaj değişikliğine gitti.



Linet, saçlarını kısacık kestirdi ve son halini sosyal medya hesabından yayınladı. Ünü şarkıcı son hali ile sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Linet'in son halini beğenmezken bazı sosyal medya kullanıcıları ise beğendiklerini ifade etti.

İşte Linet'in yeni imajı: