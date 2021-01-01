İbo Show'da Seda Sayan Ahmet Kaya şarkısını söyledi sosyal medyanın diline düştü!

Star TV'de ekrana getirilen İbo Show yılbaşına özel bölümüyle sevenleriyle buluştu. İbo Show yılbaşı programına Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk oldu. Program boyunca izleyenler kahkahaya, sohbete ve şarkıya doydu.



Programda ilerleyen saatlerde Gelinim Mutfak'ta ile ekranlara dönmeye hazırlanan Seda Sayan, Ahmet Kaya'nın 'Dostum Dostum' şarkısını seslendir. Seda Sayan'ın şarkı performansı ise sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter'da gündem olan Seda Sayan eleştiri oklarının hedefi oldu.

İşte Seda Sayan'a sosyal medyadan gelen tepkiler...