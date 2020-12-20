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  • 'İbo Show'a katılan ünlü türkücü Zara'nın şaşırtan yeni imajı sosyal medyayı salladı... Estetik tepkisi! 'O eski halinden eser yok şimdi!'
20 Aralık 2020 Pazar 11:53 | Son Güncelleme:

'İbo Show'a katılan ünlü türkücü Zara'nın şaşırtan yeni imajı sosyal medyayı salladı... Estetik tepkisi! 'O eski halinden eser yok şimdi!'

'İbo Show'a katılan ünlü türkücü Zara'nın şaşırtan yeni imajı sosyal medyayı salladı... Estetik tepkisi! 'O eski halinden eser yok şimdi!'

Ünlü türkücü Zara, yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'a katıldı. Değişimiyle dikkat çeken Zara sosyal medyada adeta gündeme oturdu. Yaptığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen ünlü ünlü türkücünün eski güzelliği hatırlatılarak son günlerde estetikle herkesin birbirine benzemesine tepki gösterildi.

Yıllar sonra tekrar ekranlara gelen İbo Show reytingleri kasıp kavurmaya devam ediyor. İbo Show'un son bölümünde şarkıcı Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar programın konukları arasındaydı. 

Geceye Oktay Kaynarca ve Zara'nın söylediği türküler damga vururken Zara'nın yeni imajı resmen İbo Show'un diğer konuklarını gölgede bıraktı. Sosyal medyada ise Zara'nın değişimi çok konuşuldu.

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen Zara'ya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Yeni çıkardığı albüm için imaj değiştiren Zara şarkılarıyla sevenlerini mest ederken çoğu izleyici ise bu değişime şoke oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Zara'nın o güzel yüzünden eser yok! Herkes aynı tip" dedi. Çoğu kullanıcı ise Zara için "Doğallık gitmiş" dedi.

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