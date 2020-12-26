İbo Show yılbaşı özel bölümünde kimler olacak? İbo Show yılbaşı konukları kimler?

İbo Show, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla her hafta Cumartesi akşamları Star TV'de ekrana geliyor. 9 yıllık aranın ardından ekranlara dönen İbo Show sürpriz konukları ile izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor. Peki, İbo Show yılbaşı konukları kimler? İbo Show yılbaşı özel bölümünde kimler olacak? İşte tüm merak edilenler...



İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Yılbaşı Özel programı ile sevenleriyle buluşacak İbo Show’un birbirinden özel konukları belli oldu.

İbo Show’un Yılbaşı Özel programında Seda Sayan ve Bülent Ersoy yer alacak.