İbo Show yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık İbo Show yılbaşı özel programı saat kaçta başlayacak?

İbo Show yılbaşı özel konukları belli oldu! Uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan ve uzun yıllar tedavi gören İbrahim Tatlıses 9 yıllık aranın ardından Star Tv’de İbo Show programına yeniden başladı. Cumartesi akşamları reytingleri altüst eden İbo Show’un 31 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak yılbaşı özel programı için geri sayım başladı. Peki, İbo Show yılbaşı konukları arasında kimler olacak?



İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

İbrahim Tatlıses’in ekranlara geri dönüşü ile büyük çıkış yakalayan İbo Show cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. 31 Aralık Perşembe gününün yılbaşı olması nedeniyle “Yılbaşı özel” programı ile izleyici karşısına çıkacak İbo Show’un konukları belli oldu. İbo Show yılbaşı konukları; Hande Yener, Serdar Ortaç, Bülent Ersoy, Seda Sayan, ve Şafak Sezer olacak.

İBO SHOW YILBAŞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İbo Show'un birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yaptığı yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de Star Tv'de başlayacak.