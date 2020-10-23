İbo Show tanıtım fragmanı yayınlandı! İbo Show hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlayacak?
Yayınlandığı dönem boyunca televizyon ekranlarında büyük ses getiren İbo Show yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelecek İbo Show programının 2. tanıtımı fragmanı da yayınlandı. Uzun yıllardır ekranlarından uzakta kalan usta sanatçı birbirinden sürpriz konuklarla kaldığı yerden devam edecek. Peki, İbo Show ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
İlk olarak 19 Kasım 1993 yılında yayın hayatına adım adan İbo Show İbrahim Tatlıses’in sunumuyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Toplamda 18 yıl boyunca televizyon ekranlarında programı sunan Tatlıses talihsiz bir saldırı nedeniyle sağlık problemleri yaşıyordu. Verdiği 9 yılın ardından Star Tv’de ekranlara gelecek İbo Show yine birbirinden ünlü isimleri konuk edecek. Peki, İbo Show ne zaman başlayacak?
İBO SHOW TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI
İlk olarak 19 Kasım 1993 tarihinde Kanal 6 kanalında yayına başlayan İbo Show tam 9 yıldır ekranlardan uzaktı. 2011 yılında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses sağlık problemleriyle uğraşıyordu. Verdiği uzun aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tatlıses’in programının tanıtım fragmanı da yayınlandı.
İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
İbo Show yeni bölümleriyle Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Programın ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor fakat ilk bölüm konukları belli olduı. Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden “nerede kalmıştık?” diyerek ilk bölümün açılışını yapacak.