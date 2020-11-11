İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show yayın tarihi belli oldu!

İbo Show'un ne zaman başlayacağına dair bilgi Star Tv yayın akışında belli oldu. 31 Ekim Cuma günü İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydan gelen deprem sonrası İbo Show ertelenmişti. 9 yıl sonra yeniden başlayacak olan İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show yayın tarihi haberimizde.

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İbo Show 14 Kasım Cumartesi akşamı Star Tv'de olacak. Akşam saat 20:00'de başlayacak program yeni formatı ile izleyici karşısına çıkacak.





İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un ilk bölüm konukları belli oldu. Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer bulunuyor.

Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden “nerede kalmıştık?” diyerek ilk bölümün açılışını yapacak.