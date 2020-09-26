İbo Show ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İbo Show fragmanı yayında!

İbrahim Tatlıses, Türk televizyon ekranlarının klasiklerinden İbo Show programı ile ekranlara geri dönüyor. 9 yıllık araya son veren usta sanatçı, bir süre önce "Bu müjdeyi de verebilirim. İbo Show yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de buna inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime ayağıma geldi, sesimde felç yok." demişti. Merakla beklenen İbo Show fragmanı geldi...

İBO SHO FRAGMANI YAYINDA!

9 yıl sonra ekranlara dönmenin heyecanını yaşayan İbrahim Tatlıses, fragman çekimleri için kamera karşısına geçti. İmparator ilk fragmanda "Çok özledim be" sözleriyle dikkat çekti.





İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği ve her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı programda, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak. Sürprizlerin de eksik olmayacağı ‘İbo Show’, yenilenen formatı ve çok özel bölümleriyle yakında Star ekranlarında olacak. İbo Show ilk bölüm tarihinin belli olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.