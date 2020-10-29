İbo Show'un yayın tarihi: İbo Show ne zaman başlıyor, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İbo Show 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir dönemin klasikleri arasında yer alan İbo Show yeni formatı ile seyirci karşısına çıkacak. Programın yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstleniyor. Ünlü konukların yer alacağı İbo Show 9 yıl aradan sonra tekrardan ekranlarda. İbo Show ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

İbo Show 31 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de Star Tv'de yayınlanacak. İbo Show yeni formatı ile 9 yıl aradan sonra ekranlara gelecek.





İBO SHOW 1. BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un ilk bölüm konukları belli old. Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer bulunuyor.

Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden “nerede kalmıştık?” diyerek ilk bölümün açılışını yapacak.