İbo Show konuğu Şafak Sezer kaç yaşında ve nereli? İşte Şafak Sezer filmleri ve dizileri...
Star Tv'de 31 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan İbo Show yılbaşı özel konuklarından birisi de Şafak Sezer oldu. Birçok dizi ve filmde rol alan Sezer komedyen kişiliğiyle İbo Show'da da ekran başındaki izleyicileri güldürmeyi başardı. Peki, İbo Show Yılbaşı konuğu Şafak Sezer aslen nereli, kimdir? Şafak Sezer dizileri ve filmleri neler?
Ünlü oyuncu Şafak Sezer İbrahim Tatlıses’in İbo Show programına konuk oldu. 31 Aralık Perşembe akşamı Star Tv’de yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıkan İbo Show birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yaptı. Şafak Sezer de bu önemli gecenin konuklarından birisi oldu. Ekran başındaki izleyiciler de “Şafak Sezer aslen nereli?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte Şafak Sezer’in filmleri ve dizileri...
ŞAFAK SEZER KİMDİR, ASLEN NEREL?
Şafak Sezer 10 Ekim 1970 yılında Ankara Sincan’da doğmuştur. Aslen Erzincanlı olan Şafak Sezer 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı.
Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen’in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'yle birlikte rol aldı.
Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya’nın sunduğu “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan “İner misin Çıkar mısın?”da Şafak Sezer birinci olmuştur.
ŞAFAK SEZER DİZİLERİ VE FİLMLERİ
1993 Bir Düğün Masalı Avukat Adnan
1996 Televizyon Çocuğu Konuk oyuncu
1997 Baskül Ailesi Maşallah
1997 Dostlar Pasajı Yıldırım
1997 Komşu Komşu Konuk oyuncu
1997 Sıdıka Kenar
1997 Şafak Vakti Konuk oyuncu
2000 Vizontele Veli Film
2000 Oyunbozan Polis Film
2000 Reyting Hamdi Şafak
2001 Bu Film Bitmez
2002 Zalim Konuk oyuncu
2002 Rus Gelin Ökkeş Film
2002 Ekmek Teknesi Bahtiyar
2003 Hababam Sınıfı Merhaba Ercüment Film
2004 G.O.R.A. Kuna Film
2004 Hababam Sınıfı Askerde Ercüment Film
2004 Simbiyotik
2004 Altın Kafes Fuzili
2005 Hababam Sınıfı Üç Buçuk Ercüment Film
2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde Tezcan Film
2005 Bendeniz Aysel Aslan
2006 Ah Polis Olsam Rıfat
2006 Maskeli Beşler: Irak Tezcan Film
2007 Düş Yakamdan Süleyman
2007 Kutsal Damacana Fikret Film
2007 Fesupanallah
2008 Maskeli Beşler: Kıbrıs Tezcan Film
2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yaşar Yaşamaz Televizyon Filmi
2008 Kadri'nin Götürdüğü Yere Git Kadri
2009 Aynadaki Düşman Çelebi
2009 Kolpaçino Özgür Film
2009 Kutsal Damacana 2: İtmen Fikret Film
2009 Hanımeli Sokağı Ramazan
2010 Türk Malı Erman Kuzu Dizi
2010 Memlekette Demokrasi Var Jandarma
2011 Kolpaçino: Bomba Özgür Film
2011 Alemin Kıralı Aslan Kıral Dizi
2013 G.D.O. KaraKedi Gürkan Film
2013 Altındağlı Ekrem Altındağlı
2014 Ah Polis Olsam Yeniden
2014-2015 Şimdi Onlar Düşünsün Aziz Keklik
2015 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
2016 Kolpaçino 3. Devre Film
2016 Bir Baba Hindu
2016 El Değmemiş Aşk
2017 Ketenpere Kalender
2018 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet Hamit
2018 Göktaşı Muhtar Film
2019 Yalan Dolan Kablo