İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show'un beşinci bölüm konukları belli oldu!

Dokuz yıl aradan sonra seyircisiyle buluşan 'İbo Show'un beşinci bölüm fragmanı yayınlandı, yeni bölüm konukları belli oldu. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, İbo Show, beşinci bölümüyle izleyicisine heyecanlı, keyifli ve bol sohbetli bir gece yaşatacak.

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

İbrahim Tatlıses'in muhteşem sunumuyla 12 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak beşinci bölüme; popçu Serdar Ortaç, şarkıcı Gülben Ergen, usta sanatçı Nilgün Belgün ve oyuncu Mustafa Üstündağ konuk olacak.





SON BÖLÜME GONCA VUSLATERİ DAMGA VURDU

İbo Show’un yayınlanan son bölümüne Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam ve Gonca Vuslateri, konuk oldu. Kısa bir süre önce ünlü şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşamaya başlayan Gonca Vuslateri’nin tarzındaki değişim çok konuşuldu.