9 yıl sonra ekranlara dönmeye hazırlanan İbo Show'un yayın tarihi ertelendi. İzmir'de yaşanan ve tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan depremin ardından Star TV yönetimi İbrahim Tatlıses'in programını ileri bir tarihe erteledi. Bunun üzerine İbo Show bu akşam yok mu, neden yok? İbo Show ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

İBO SHOW BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

İbo Show, Star Tv'nin bu akşamki yayın akışında yer almadı. İbo Show'un ilk bölümü, Cuma günü meydana gelen 6.6'lık İzmir depremi nedeniyle şimdilik belirsiz bir tarihe ertelendi.

İbrahim Tatlıses'in 1993 yılından 2011 yılına kadar aralıksız olarak sunduğu İbo Show, 9 yıllık aranın ardından yeniden Star Tv ekranlarında olacak.

İBO SHOW'UN İLK BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

İbo Show ilk bölüm konukları arasında Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer bulunuyor.

Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden “nerede kalmıştık?” diyerek ilk bölümün açılışını yapıyor. Daha önce hiç konuşulmayanların konuşulacağı programda, hasret kaldığınız ses, yıllar sonra yeniden daha gür çıkacak!

“O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano’ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?” gibi daha bir çok sorunun cevabının yer alacağı programda, geçmişin izini sürerek kapanan perdeyi yeniden açacak.